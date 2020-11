Maduro saluta Biden, 'pronti al dialogo'

CARACAS, 8 NOV - "Mi congratulo con il popolo statunitense per le elezioni presidenziali. Nello stesso modo, mi congratulo con il presidente eletto Joe Biden e la vicepresidente eletta Kamala Harris per la loro vittoria. Il Venezuela, patria del 'Libertador' Simon Bolivar, sempre sarà disposto al dialogo e all'intesa con il popolo e il governo degli Usa". Lo scrive su Twitter il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Di diverso parere il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador che, parlando con i giornalisti, ha detto che è troppo presto per congratularsi con Joe Biden, la cui vittoria su Donald Trump è stata annunciata dai media americani. "Aspetteremo fino a quando tutte le questioni legali saranno risolte. Non vogliamo essere sconsiderati", ha detto.