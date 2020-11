Covid: allarme visoni, Gb vieta ingressi dalla Danimarca

ROMA, 07 NOV - Il Regno Unito effettua un ulteriore giro di vite nei confronti della Danimarca, dopo la diffusione nel paese scandinavo del nuovo ceppo di coronavirus, passato dal visone all'uomo. Da stamane - riferisce la Bbc - è entrato in vigore il divieto di ingresso nell'isola per chiunque provenga dalla Danimarca. Ad esclusione dei cittadini britannici, che però dovranno sottoporsi alla quarantena di 14 giorni. Appena ieri il governo di Londra aveva imposto la quarantena per gli arrivi dalla Danimarca. "Questa decisione di agire rapidamente fa seguito alle segnalazioni delle autorità sanitarie in Danimarca di epidemie diffuse di coronavirus negli allevamenti di visoni. Mantenere la sicurezza pubblica del Regno Unito rimane la nostra priorità assoluta", ha spiegato il segretario ai trasporti Grant Shapps. Merci e autotrasportatori sono attualmente esentati dalle restrizioni, ma il dipartimento per i trasporti ha detto che ci sarà un annuncio in merito in seguito. (ANSA).