Covid: in Iran moschee e ristoranti chiusi dopo le 18

TEHERAN, 7 NOV - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha annunciato oggi che gli esercizi "non essenziali", come centri accademici, siti religiosi, moschee e ristoranti, chiuderanno alle 18 per un mese, a Teheran e in altre grandi città , per tentare di arginare la diffusione del coronavirus. Il presidente, citato dall'Irna, ha inoltre mobilitato le forze armate e le moschee per aiutare il governo a fermare il contagio. (ANSA).