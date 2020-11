Biden avanza in Georgia e resta in testa in Pennsylvania

WASHINGTON, 7 NOV - Joe Biden avanza ulteriormente in Georgia, dove ora il suo vantaggio su Donald Trump è di 7.248 voti. Il candidato democratico alla Casa Bianca guida anche in Pennsylvania per 28.833 voti, in Nevada per 22.657 voti, in Arizona per 29.861. In tutti e quattro i casi la proclamazione del vincitore è ancora considerata 'too close to call'.(ANSA).