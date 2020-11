Usa 2020: Pennsylvania, 'potremmo conoscere vincitore oggi'

WASHINGTON, 05 NOV - "Potremmo conoscere il vincitore oggi", afferma il segretario di Stato della Pennsylvania, Stato chiave per la corsa alla Casa Bianca con i suoi 20 grandi elettori, mentre Le autorità elettorali del Nevada prevedono di fornire un ulteriore aggiornamento sul conteggio dei voti alle 13 (le 19 in Italia) di domani ma hanno avvisato che potrebbero ricevere altre schede da contare la prossima settimana. Lo staff ha tempo sino al 12 novembre per inserire nel sistema le schede provvisorie, quelle di cui bisogna accertare i diritti dell'elettore. Le stesse autorità hanno detto di non essere a conoscenza di alcuna irregolarità e di essere preoccupate per la sicurezza dei dipendenti che contano i voti. Al momento, con l'89% dei voti scrutinati, Joe Biden è davanti a Donald Trump, 49,4% a 48,5% (ANSA).