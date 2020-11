Covid: Parigi, da stasera mini supermercati chiusi alle 22

- PARIGI, 05 NOV - Nuove restrizioni a Parigi per l'aumento dei casi di contagio al Covid-19. Le prime sono state annunciate già questa mattina dalla sindaca Anne Hidalgo che, ai microfoni di BFM, ha annunciato la chiusura "di alcuni luoghi in cui si pratica vendita da asporto" alle 22. Questa chiusura va ad aggiungeresi al lockdown generale già in vigore fino al 1 dicembre. Il coprifuoco per questi locali, quasi esclusivamente piccoli supermercati di quartiere che restano aperti fino a tardi e vendono anche bevande alcoliche, è stato deciso ieri dal Consiglio dei ministri e approvato dal prefetto. Secondo la Hidalgo, la decisione si è resa necessaria a causa di "disordini in alcuni casi, con assembramenti": "quando c'è qualcuno che non si adegua alle regole - ha aggiunto la sindaca - e mette in pericolo la salute della maggioranza, servono nuove restrizioni".