Bolivia: sabato cerimonia inca per Arce e Choquehuanca

LA PAZ, 05 NOV - Prima della cerimonia ufficiale prevista per domenica 8 novembre a La Paz in cui si insedieranno ufficialmente come presidente e vicepresidente della Bolivia, Luis Arce e David Choquehuanca parteciperanno il giorno prima ad una cerimonia simbolica in cui riceveranno l'investitura nelle rovine incaiche di Tiwanaku. Al riguardo il Movimento al socialismo (Mas) che ha vinto le elezioni del 18 ottobre, ha diffuso un video accompagnato da un comunicato in cui si precisa che il rito avverrà "sulle rive del lago Titicaca, costeggiate dal Qhapaq Ñan (sistema stradale Inca), nel centro di Tiwanaku, con l'energia dei nostri antenati, e l'organizzazione del 'Suyu Ingavi de marcas, ayllus y comunidades originarias' e del governo autonomo municipale di Tiwanaku". Il quotidiano Pagina Siete sostiene che presumibilmente la cerimonia avverrà nel tempio di Kalasasaya, e sarà simile a quella che vide protagonista nel 2015 Evo Morales che giurò da presidente davanti i leader di diverse etnìe per riaffermare l'appartenenza indigena del Mas. Juan Carlos Ballón, membro del Consiglio nazionale Aumata, ha reso noto che Arce e Choquehuanca vestiranno un 'junku' (tunica di fine tessuto a mano e con figure predominanti della 'chacana' (croce andina colorata) ed indosseranno un collare che rappresenta l'Inti (Dio Sole). Inoltre avranno sulla testa un 'chuku', cappello colorato con le figure del condor e del puma. (ANSA).