Anche Facebook segnala post di Trump sulla 'vittoria'

ROMA, 04 NOV - Anche Facebook, oltre Twitter, ha segnalato con un flag un post di Donald Trump in cui annunciava una "grande vittoria". "Il conteggio dei voti è ancora in corso - si legge nella segnalazione apposta da Facebook -, il vincitore non c'è ancora". Segnalato anche lo streaming della dichiarazione di Trump alla Casa Bianca: "I risultati finali potrebbero essere diversi dal conteggio iniziale - si legge - lo spoglio andrà avanti per giorni o settimane". (ANSA).