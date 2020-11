Uragani: Eta, tre morti tra Nicaragua e Honduras

BILWI (NICARAGUA), 4 NOV - E' di almeno tre morti il bilancio del devastante passaggio dell'uragano Eta sulla costa caraibica settentrionale del Centro America. L'uragano, che avanza con venti di 230 km orari e piogge torrenziali, ha fatto ieri la sua prima vittima in Honduras, un'adolescente di 13 anni morta nel crollo della sua casa. E due uomini sono rimasti uccisi poi mentre lavoravano in una miniera nella località di Bonanza, in Nicaragua. Eta è quindi sceso di intensità dalla categoria 4 alla 2. (ANSA).