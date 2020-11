Mosca, lavorare con Ankara per evitare conflitto Nagorno

MOSCA, 03 NOV - La Russia lavorerà con i partner turchi per impedire che lo scenario militare del conflitto nel Nagorno-Karabakh si sviluppi ulteriormente. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista al quotidiano Kommersant. "Non abbiamo mai nascosto e non nascondiamo che non sosteniamo il metodo militare per risolvere la crisi e che cerchiamo la più rapida cessazione delle ostilità. È importante sia per le parti in lotta che per i loro partner esterni rispettare rigorosamente gli accordi sul cessate il fuoco, sull'istituzione di un meccanismo di verifica e sulla ripresa di un sostanziale processo negoziale con un programma chiaro", ha sottolineato Lavrov. Lo riporta la Tass. (ANSA).