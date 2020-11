Usa 2020:Trump a Casa Bianca per voto, festa per 400 persone

NEW YORK, 02 NOV - Donald Trump attenderà i risultati del voto alla Casa Bianca, dove ha organizzato una 'festa' per seguire in diretta lo spoglio invitando 400 persone nella East Room. Secondo indiscrezioni tutti gli ospiti saranno sottoposti al test per il coronavirus prima di entrare. La festa era inizialmente in programma al Trump International Hotel di Washington, a pochi passi dalla Casa Bianca, ma il presidente ha dovuto rinunciarci in seguito alle restrizioni vigenti in città per il Covid-19 che impongono un assembramento massimo di 50 persone. (ANSA).