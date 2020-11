Sisma Egeo: bilancio in Turchia sale a 91 vittime

ISTANBUL, 2 NOV - Non smette di aggravarsi il bilancio in Turchia del sisma di venerdì scorso nel mar Egeo. Secondo l'ultimo bollettino fornito dalle autorità di Ankara, a 72 ore dal terremoto le vittime nella provincia occidentale di Smirne sono salite a 91, mentre i feriti ammontano a 994, di cui 155 tuttora ricoverati in ospedale. Tra questi, 10 sono in terapia intensiva e 3 risultano in gravi condizioni. Nella zona colpita, dove le scuole sono state chiuse per una settimana, continuano anche le scosse di assestamento, che finora sono state quasi 1.300. (ANSA).