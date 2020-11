Johnson, 'lockdown o rischiamo il doppio dei morti'

LONDRA, 02 NOV - Boris Johnson difende di fronte al Parlamento la decisione d'imporre da giovedì un lockdown nazionale bis in Inghilterra, indicandola come una scelta "senza alternative" di fronte ai dati attuali e alle proiezioni sulla diffusione post-estiva del coronavirus: pena - avverte - il rischio di andare incontro durante l'inverno a un raddoppio del numero potenziale di morti rispetto al bilancio già pesantissimo della primavera. Lo riferisce la Bbc, anticipando stralci dello statement atteso dal primo ministro conservatore britannico alla Camera dei Comuni. che stavolta sarà chiamata a votare entro mercoledì' sulle restrizioni: fissate al momento per un mese, fino al 2 dicembre, ma senza escludere la necessità d'ipotetiche proroghe. Johnson nello stesso tempo difende come una strategia "giusta" quella di aver tentato finora di affrontare la seconda ondata solo con restrizioni locali, graduate territorio per territorio, e di aver sperimentato "ogni altra opzione" prima di rassegnarsi al confinamento nazionale. Un obiettivo che fino a una settimana fa egli insisteva di voler cercare di scongiurare in ogni modo. (ANSA).