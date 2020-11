Covid: Trump, Biden vuole un lockdown forse per anni

NEW YORK, 01 NOV - "Joe Biden vuole il LOCKDOWN del Paese forse per anni! Non ci sarà alcun LOCKDOWN. Il grande ritorno dell'America è in corso". Lo twitta Donald Trump tornando ad attaccare il candidato democratico che più volte ha ribadito che seguirà la scienza e gli esperti nel decidere come procedere di fronte alla pandemia. (ANSA).