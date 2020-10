Halloween ai tempi del virus, le raccomandazioni dell'Oms

ROMA, 31 OTT - In tempo di pandemia anche Halloween deve adeguarsi secondo l'Organizzazione mondiale della sanità . L'Oms ha dunque pubblicato su Twitter una serie di raccomandazioni per festeggiare con la massima sicurezza possibile la serata, un appuntamento tradizionale per il mondo anglosassone ma ormai diffuso in molti altri Paesi, Italia compresa. Nella lista di misure possibili l'Oms elenca ad esempio il consiglio di organizzare eventi all'aperto quando possibile, informare gli ospiti sulle precauzioni, ridurre al minimo l'affollamento, distanziare i posti a sedere, scaglionare arrivi e partenze. (ANSA).