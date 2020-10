Nagorno: Iran, nostro piano pace per soluzione sostenibile

TEHERAN, 31 OTT - "L'Iran ha offerto un suo piano di pace per una soluzione sostenibile al conflitto del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian, Armenia, Russia e Turchia e riceverà la loro risposta in tempi brevi". Lo ha detto il viceministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, arrivato in Turchia ieri sera nella quarta tappa del suo tour, che lo ha già portato a Baku, Mosca e Yerevan. "L'iniziativa di Teheran prevede un cessate il fuoco, l'interruzione degli attacchi alle aree residenziali, nonché il ritorno degli sfollati alle loro case. Il piano è un approccio supplementare per coprire i punti deboli delle precedenti iniziative come quella del Gruppo di Minsk, che è stata incapace di risolvere la controversia e non è un sostituto per loro", ha aggiunto Araghchi dopo un incontro stamane con il collega turco Sedat Onal. (ANSA).