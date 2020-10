Trump, 'le elezioni dovrebbero finire il 3 novembre'

NEW YORK, 30 OTT - "Le elezioni dovrebbero finire il 3 novembre". Lo twitta Donald Trump bollando come "negativa per il Paese" la decisione della Corte Suprema di respingere in North Carolina il tentativo dei repubblicani di bloccare l'estensione del conteggio dei voti per posta per ricevuti entro nove giorni dall'Election day purché abbiano il timbro postale. (ANSA).