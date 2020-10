Covid: nuova ondata a Delhi, seimila casi in 24 ore

NEW DELHI, 30 OTT - Preoccupazione a Delhi per la nuova ondata dell'epidemia di Coronavirus: con 5.891 nuovi contagi, la capitale indiana ha registrato oggi un'impennata di casi per il terzo giorno consecutivo. Il quotidiano The Hindustan Times scrive che mercoledì era stato superato il tetto dei 5.000 con 5.673 nuovi positivi nel giro di 24 ore, mentre ieri erano stati conteggiati 5.739 casi. Questa mattina, nella consueta conferenza stampa, il ministro della Salute ha informato che nell'intero Paese i nuovi casi delle ultime 24 ore sono stati 48.648, portando il totale delle infezioni in India a 8.088.851. Tra gli Stati più colpiti il Kerala, con 8.000 positivi, seguito dal Maharashtra con più di 6.000: ma in ciascuno di questi Stati si contano almeno tre volte gli abitanti della capitale. (ANSA).