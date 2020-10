Turchia: morto l'ex premier Mesut Yilmaz

ISTANBUL, 30 OTT - L'ex primo ministro turco Ahmet Mesut Yilmaz è deceduto oggi all'ospedale Florence Ninghtingale di Istanbul all'età di 73 anni. A dare notizia è stato il primario del nosocomio, il dottor Ozgur Samilgil. Yilmaz soffriva da tempo di un tumore ai polmoni. Ex leader del partito della Madrepatria (Anavatan), fu per tre volte a capo di governi di colazione tra il 1991 e il 1999, guidando l'esecutivo di Ankara per due anni in tutto. Era sposato e aveva avuto due figli. (ANSA).