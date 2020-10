Hong Kong, 19enne accusato di secessione

PECHINO, 29 OTT - Tony Chung, tra i primi attivisti pro-democrazia di Hong Kong arrestati per la controversa legge sulla sicurezza nazionale, è stato accusato di secessione come prima figura di maggior rilievo in forza della stessa legge imposta da Pechino. Chung, 19 anni, è comparso in tribunale dove gli sono stati contestati i reati di riciclaggio di denaro e cospirazione con la pubblicazione di materiare sedizioso, due giorni dopo l'arresto eseguito in un coffee shop di fronte al consolato Usa di Hong Kong dove voleva richiedere asilo. Chung è l'ex leader di Studentlocalism, gruppo pro indipendenza sciolto.