Francia: si riapre fascicolo su accuse stupro Depardieu

PARIGI, 28 OTT - Si riapre l'inchiesta per stupro contro l'attore star della Francia, Gérard Depardieu. Dopo un ricorso contro l'archiviazione del dossier, un giudice istruttore ha deciso di riaprire le indagini. A denunciare Depardieu, è una giovane attrice che si dice vittima di diversi stupri e aggressioni sessuali, nell'agosto 2019, presso il domicilio parigino dell'attore. L'inchiesta venne archiviata una prima volta nel giugno 2019. "Non ero informato", ha risposto all'agenzia France Presse l'avvocato della star, Hervé Témime, che parla di "non evento, in quanto si tratta di una decisione automatica". (ANSA)