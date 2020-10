Erdogan, ignorerò la mia caricatura su Charlie Hebdo

ISTANBUL, 28 OTT - "Non ho neppure guardato questa caricatura" su di me sulla copertina di Charlie Hebdo "perché mi rifiuto di dare importanza, anche solo per curiosità, a queste pubblicazioni immorali". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Opporsi agli attacchi contro il nostro profeta" Maometto "è una questione d'onore", ha aggiunto il leader di Ankara, parlando al gruppo parlamentare del suo Akp. (ANSA).