Erdogan, Macron rivuole le Crociate

ISTANBUL, 28 OTT - "La Francia e l'Europa non meritano politici come Macron e quelli che condividono la sua mentalità, che non fanno altro che seminare odio" e "vorrebbero rilanciare le Crociate". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "La cancelliera Merkel non ha saputo spiegarmi perché 100-150 poliziotti si siano introdotti nella moschea Mevlana di Berlino all'ora della preghiera all'alba", mentre "il nostro Paese conta 435 chiese e sinagoghe, che sono sotto la protezione dello stato", ha aggiunto il leader di Ankara. "Noi non abbiamo mai ostacolato il culto di nessuno, né lo faremo", ha assicurato Erdogan. (ANSA).