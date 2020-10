Usa 2020:Melania,non riconosco immagine mio marito nei media

ROMA, 28 OTT - "I media hanno creato un'immagine di mio marito che non riconosco": lo ha detto Melania Trump, che ieri è scesa in campo per la prima volta nella campagna presidenziale con un comizio - da sola - a sostegno del marito ad Atglen, nello Stato in bilico della Pennsylvania. Trump "ama vedere coloro che lo circondano ed il suo Paese avere successo", ha sottolineato la fist lady ammettendo di non essere sempre d'accordo con il modo in cui il presidente si esprime sui social. Un commento questo, riporta la Bbc, che ha suscitato le risate del pubblico. (ANSA).