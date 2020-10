Turchia avvia procedura giudiziaria contro Charlie Hebdo

ISTANBUL, 28 OTT - La procura generale di Ankara ha aperto una procedura giudiziaria mettendo sotto inchiesta la rivista satirica francese Charlie Hebdo per la caricatura del presidente Recep Tayyip Erdogan nella copertina della sua nuova edizione, in uscita oggi. Lo riporta Anadolu. Nel frattempo, la presidenza di Ankara ha fatto sapere che intende intraprendere "le necessarie azioni giudiziarie e diplomatiche" contro la vignetta. Ieri, l'avvocato di Erdogan aveva già presentato una denuncia presso la stessa procura della capitale turca contro il leader dell'estrema destra olandese Geert Wilders per un'altra sua caricatura, diffusa su Twitter. (ANSA).