Trump, i lockdown di Biden causeranno molti morti

WASHINGTON, 27 OTT - "I lockdown di Joe Biden provocheranno innumerevoli vittime": lo ha detto Donald Trump durante un comizio in Wisconsin, affermando che uccidere l'economia uccide anche le persone. "Se Biden vincerà distruggerà il Paese", ha assicurato il presidente americano. "Io non sono un politico - ha aggiunto -, e tutto quello che ho promesso l'ho fatto". Donald Trump, durante un comizio in Wisconsin, torna a vestire i panni anti-establishment, del tycoon arrivato a Washington alla Casa Bianca per "ripulire la palude" della politica corrotta. "Joe Biden - ha detto - è solo chiacchiere ma nessuna azione". (ANSA).