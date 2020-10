Brasile: sondaggio, indice gradimento Bolsonaro vola al 52%

BRASILIA, 27 OTT - Nonostante la pandemia da coronavirus ancora in corso, l'approvazione del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, vola al 52%, mentre il gradimento del suo governo sale al 41,2%: è quanto attesta un sondaggio commissionato dalla Confederazione nazionale dei trasporti e condotto dalla società di consulenza Mda. In base al rilevamento, il 52% dei brasiliani ha affermato di avere una percezione positiva del capo dello Stato, contro un 43% che ha invece una immagine negativa: nel precedente sondaggio, svolto a maggio, l'approvazione era di appena il 32% e la disapprovazione del 55,4%. In netto miglioramento anche l'apprezzamento per il lavoro del governo, passato al 41,2% contro il 32% del sondaggio anteriore. Parallelamente, i pareri negativi sono scesi dal 43,4% al 27,2%. (ANSA).