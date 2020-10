Bielorussia, 581 fermati alle proteste di ieri

MOSCA, 27 OTT - Sono 581 le persone fermate dalla polizia durante le proteste antiregime di ieri in Bielorussia, giorno in cui è iniziato lo sciopero generale indetto dall'opposizione contro le mancate dimissioni del contestato presidente Aleksandr Lukashenko: lo comunica il ministero dell'Interno di Minsk, ripreso dall'agenzia Interfax, precisando che 486 persone sono state fermate nella sola Minsk e 434 sono ora rinchiuse in un centro di detenzione in attesa di processo. (ANSA)