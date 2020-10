Covid: Francia, 'nuovo lockdown farebbe crollare economia'

PARIGI, 26 OTT - Un lockdown totale causerebbe non solo una "recessione del 10%" nel 2020 ma un "crollo dell'economia francese": lo ha detto il presidente del Medef, la Confindustria d'Oltralpe, Geoffroy Roux de Bézieux, intervistato questa mattina da radio RMC. "Se si dovesse riconfinare totalmente come a marzo, andremmo verso il crollo dell'economia francese, rischiamo di non riprenderci piu' ", ha avvertito, aggiungendo che l'ipotesi di confinamento totale - al momento esclusa - "sarebbe qualcosa di molto molto duro". Anche se "i mercati hanno una capacità di ripresa incredibile", ha osservato. (ANSA)