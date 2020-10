Covid: Merkel, davanti a noi mesi molto, molto difficili

BERLINO, 25 OTT - Angela Merkel ha espresso tutta la sua preoccupazione in serata, per gli sviluppi della pandemia, in una videoconferenza coi leader della Cdu regionali. "Abbiamo davanti a noi mesi molto, molto difficili", ha detto secondo quanto riferisce Bild on line, citando un partecipante. La cancelliera è preoccupata anche del prossimo incontro con i leader delle regioni del 30 ottobre: "non ho una buona sensazione", ha affermato, "così non si può andare avanti". Il messaggio della Bundeskanzlerin è "disciplina, disciplina, disciplina!(ANSA)