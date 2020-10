Giappone: acquario nomina un undicenne direttore creativo

TOKYO, 25 OTT - A undici anni, grazie alla sua enorme passione dimostrata per i delfini e le sue spiccate doti di intenditore dei mammiferi marini, un ragazzino di 11 anni è stato nominato direttore creativo degli spettacoli dei cetacei nell'acquario di Takamatsu, nel Giappone sud occidentale. Il giovane, di nome Goto Takuto, frequenta ancora la scuola elementare, e ha già lavorato nell'acquario durante le vacanze estive, distinguendosi per la sua particolare predisposizione per la cura degli animali. Adesso è diventato il responsabile delle scelte musicali per gli show di gran lunga più popolari dell'acquario, con una durata di 25 minuti. Con l'aiuto di altri dipendenti, il suo compito è quello di coordinare durante lo show, tramite le sue scelte musicali, i movimenti e le coreografie dei delfini e degli istruttori. Sebbene sia ancora uno studente con un lungo percorso scolastico davanti, Goto ha già espresso il suo desiderio di diventare un dipendente a tempo pieno per l'acquario al termine degli studi. (ANSA).