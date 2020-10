Israele: Netanyahu manda grano 'ai nuovi amici in Sudan'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 OTT - "Aspiriamo da una pace che sia calorosa. Pertanto abbiamo deciso di mandare immediatamente ai nostri nuovi amici in Sudan una quantità di grano da 5 milioni di dollari": lo ha annunciato su Facebook il premier Benyamin Netanyahu. '"Israele lavorerà in stretta cooperazione con gli Stati Uniti per aiutare la transizione in Sudan". In precedenza, nella apertura del consiglio dei ministri, Netanyahu si era compiaciuto dei recenti sviluppi nel processo di pace, con accordi raggiunti con gli Emirati arabi uniti, col Bahrein e venerdì anche col Sudan. "Questo è un grande cambiamento - ha rilevato. - Dopo 25 anni senza accordi di pace, abbia concluso tre accordi in sei settimane. Il cerchio della pace si sta allargando ed altri Paesi ancora vi faranno ingresso se resteremo fedeli alla nostra politica". (ANSAmed).