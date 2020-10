Obama, prossimi 10 giorni conteranno per futuri decenni

WASHINGTON, 24 OTT - "I prossimi dieci giorni conteranno per i prossimi decenni": Barack Obama ha aperto cosi' a Miami il suo secondo comizio di persona in stile drive-in a favore di Joe Biden e di Kamala Harris. L'ex presidente ha sollecitato ad andare a votare "per le elezioni piu' importanti della nostra vita". Gli automobilisti nelle loro vetture suonano il clacson in segno di approvazione. (ANSA).