Macron, 'virus con noi almeno fino all'estate'

PARIGI, 23 OTT - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto oggi - al termine di una visita all'ospedale di Pontoise, a nord di Parigi - che "ci sbarazzeremo del virus soltanto per un colpo di fortuna, ma abbiamo visto che finora di fortuna non ne abbiamo avuta, o per immunità collettiva o per un abbinamento vaccino-cure". Ma in ogni caso, ha sottolineato Macron ai giornalisti che gli ponevano domande sulla pandemia, "avremo questo virus almeno fino all'estate". (ANSA).