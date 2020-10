Libia: Erdogan, tregua non mi sembra credibile

ISTANBUL, 23 OTT - "Questo cessate il fuoco in Libia non mi sembra credibile. L'accordo non è al più alto livello. Vedremo per quanto tempo verrà rispettato". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo l'annuncio di una tregua permanente Libia al termine dei colloqui a Ginevra mediati dall'Onu della Commissione Militare Congiunta 5+5. (ANSA).