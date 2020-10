Germania: anche marito ministro Salute Spahn ha il Covid

BERLINO, 23 OTT - In Germania anche il marito del ministro della Salute Jens Spahn è risultato positivo al Covid. Lo ha comunicato oggi il ministero. Il politico della Cdu, che ha 40 anni, è in isolamento da due giorni, e lavora da casa. Finora le condizioni sono "relativamente alle cicostanze buone", hanno fatto sapere dal suo entourage, che continua ad avere come unico sintomo il raffreddore. Tutte le persone con cui aveva avuto contatto sono state informate e si sono sottoposte al tampone. Il marito, Daniel Funke, giornalista, è fino ad ora asintomatico. (ANSA)