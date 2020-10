Cina-S.Sede: Pechino, accordo vescovi per altri 2 anni

PECHINO, 22 OTT - La Cina ha confermato, all'indomani dell'annuncio fatto dalla Santa Sede, l'estensione dell'accordo con il Vaticano sulla nomina dei vescovi per un nuovo biennio. "Il 22 ottobre, dopo consultazioni amichevoli, Cina e Vaticano hanno deciso di estendere l'accordo preliminare per altri due anni", ha affermato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian. Le due parti "rimarranno in stretta consultazione e comunicazione per migliorare continuamente le loro relazioni", ha aggiunto Zhao. (ANSA).