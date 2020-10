Nigeria: Osimhen twitta la bandiera insanguinata

IL CAIRO, 21 OTT - La bandiera nigeriana macchiata di sangue è stata twittata anche dal calciatore nigeriano Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della nazionale della Nigeria. L'immagine è accompagnata da emoticons indicanti pianto e cuore spezzato. Già nei giorni scorsi il calciatore aveva postato attestazioni di solidarietà con i manifestanti nigeriani che protestavano contro abusi ed ingiustificate violenze di una parte della polizia nigeriana. Fra l'altro sabato aveva rilanciato una foto che lo ritrae mostrando in campo una maglietta bianca con la scritta "End police brutality in Nigeria" (basta brutalità della polizia in Nigeria). (ANSA).