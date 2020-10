Afghanistan: 34 soldati uccisi in agguato da talebani

KABUL, 21 OTT - Almeno 34 soldati afghani, tra cui membri della polizia e delle forze speciali dell'esercito, sono rimasti uccisi ieri sera in un attacco talebano nel distretto di Baharak, nella provincia di Takhar. Tra le vittime c'è anche il vice capo della polizia della provincia di Takhar, Raaz Mohammad Doar Andish. L'attacco è avvenuto ieri sera a una base delle forze afghane nel villaggio di Masjed-s-Safid, area dove le forze afghane sono state recentemente dispiegate per cacciare i talebani. Mentre i colloqui tra i negoziati di pace afgani e la delegazione talebana in corso in Qatar, i talebani hanno intensificato i loro attacchi alle forze afghane in diverse parti del paese. (ANSA).