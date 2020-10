Covid:Belgio, quasi 3mila ricoverati, salgono ancora contagi

BRUXELLES, OCT 21 - In Belgio sono 2.969 i pazienti con Covid-19 attualmente ricoverati, di cui 486 in terapia intensiva, stando all'aggiornamento di questa mattina dei dati provvisori comunicati dall'Istituto di sanità pubblica di Sciensano. Il numero medio di nuove infezioni giornaliere da coronavirus, calcolato tra l'11 e il 17 ottobre, continua a salire e si attesta a 8.975 (+ 68%). Tra il 14 e il 20 ottobre, i ricoveri hanno quindi continuato ad aumentare, con una media di 295,4 al giorno (+ 94%). Tra l'11 e il 17 ottobre, il virus ha ucciso in media più di 32 persone (+14) al giorno. Complessivamente dall'inizio dell'epidemia in Belgio, 240.159 persone sono risultate positive al Covid-19 e 10.489 sono morte. Il tasso di positività al test, ovvero la proporzione di persone positive su tutte quelle testate, ha ora raggiunto il 15,8% a livello nazionale. (ANSA).