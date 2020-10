Covid: la Spagna valuta la possibilità del coprifuoco

ROMA, 20 OTT - "Stanno arrivando settimane molto difficili: la seconda ondata è una realtà in tutta Europa". Lo ha detto il ministro della Sanità spagnolo, Salvador Illa, sottolineando che Madrid sta valutando la possibilità di decretare lo stato di allerta per tutto il Paese e introdurre il coprifuoco notturno, sul modello francese. Lo riportano i media spagnoli. Nonostante vi siano situazioni diverse tra i vari territori la situazione "è preoccupante". "Il virus non viaggia da solo" e dobbiamo "ridurre la mobilità dei contatti con lo sforzo di tutti", ha spiegato annunciando che giovedì ci sarà una riunione con il Comitato Interterritoriale per la Salute, che riunisce tutti i consiglieri regionali. E in quel forum, ha aggiunto Illa, si valuterà la possibilità di un coprifuoco: 'Lo analizzeremo". (ANSA).