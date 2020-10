Von der Leyen, causa quarantena non posso essere a Roma

BRUXELLES, 20 OTT - "Oggi avrei dovuto assistere alla cerimonia si Sant'Egidio, per la pace, a Roma, col Pontefice ed altri leader di fedi mondiali. Purtroppo non ci sarò. Sono in autoisolamento. Invio tutti i miei pensieri e le mie preghiere. Per superare il coronavirus e le altre minacce globali, dobbiamo aiutarci a vicenda". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von Der Leyen, su Twitter. (ANSA).