Kosovo: Di Maio, appoggio Italia a dialogo Belgrado-Pristina

(ANSAmed) - BELGRADO, OCT 20 - L'appoggio dell'Italia al processo di dialogo fra Belgrado e Pristina è stato ribadito dal ministro degli esteri Luigi Di Maio, in un incontro ieri a Roma con l'inviato speciale Ue per il Kosovo Miroslav Lajcak. A darne notizia è l'agenzia serba Tanjug, che cita un comunicato del ministero degli esteri italiano. In un messaggio su Twitter Lajcak - aggiunge Tanjug - ha osservato che l'Italia è un partner chiave nei Balcani occidentali, una voce importante nella Ue anche per il successo del dialogo sul Kosovo. (ANSAmed).