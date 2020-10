Bolivia: elezioni, dati ufficiali confermano vittoria Arce

LA PAZ, 20 OTT - Il Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia ha diffuso oggi dati riguardanti lo scrutinio di oltre il 50% dei voti espressi domenica, da cui emerge un vantaggio di 15 punti di Luis Arce (Mas, sinistra) sul suo principale sfidante, l'ex presidente centrista Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana). In base allo spoglio dei voti di 18.903 seggi (sul totale di 35.600), Arce ha il 48,30% e Mesa lo segue con il 33,24%. Intanto il presidente del Tse, Salvador Romero, ha reso noto che l'affluenza alle urne dei 7.332.926 aventi diritto, è stata dell'87%. Romero ha quindi indicato che non è stata ancora fissata una data precisa per la cerimonia di insediamento delle nuove autorità, ma che essa dovrebbe realizzarsi entro la prima metà di novembre. (ANSA).