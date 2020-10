Prof decapitato: Macron, islamisti non dormiranno tranquilli

PARIGI, 19 OTT - "Gli islamisti non dormiranno sonni tranquilli in Francia. La paura passerà sul fronte opposto": queste - secondo fonti di Bfm-Tv - le dure parole del presidente francese Emmanuel Macron durante un vertice all'Eliseo con i principali ministri e il procuratore antiterrorismo Jean-François Ricard. Macron ha chiesto al ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, un "rafforzamento della sicurezza degli istituti scolastici dal rientro dopo le vacanze" di Ognissanti. Il Governo ha annunciato immediate azioni - già da oggi - contro coloro, almeno 80, che sul web hanno inneggiato all'azione del terrorista che venerdì ha decapitato un professore all'uscita della scuola in banlieue di Parigi. (ANSA).