Prof decapitato: Charlie Hebdo invita a manifestare domani

PARIGI, OCT 17 - Il settimanale satirico Charlie Hebdo ha chiamato alla mobilitazione dopo 'l'assassinio del professor Samuel Paty per aver mostrato caricature di Maometto in una classe". L'appuntamento per protestare "contro questo orrore", diffuso in un tweet al quale hanno già aderito diverse associazioni e sindacati, è fissato per domani alle 15 a place de la République. Già oggi, davanti alla scuola dove è avvenuto l'omicidio del professor Samuel Paty, a Conflans-Sainte-Honorine (nord di Parigi), si è radunata una folla spontanea di persone che hanno depositato fiori ed esposto cartelli in memoria dell'insegnante decapitato. (ANSA).