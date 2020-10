Usa 2020: oltre 25 mln hanno gia' votato, e' record

WASHINGTON, 17 OTT - A diciassette giorni dalle elezioni presidenziali in Usa, oltre 25 milioni di americani hanno gia' votato in persona o attraverso il voto per posta. Sono gli ultimi dati dello Us Election Project diffusi dalla Universita' della Florida. Si tratta di numeri record: in tempi di pandemia - spiegano gli esperti - gran parte degli elettori sta scegliendo il voto anticipato, soprattutto quello per posta, per evitare assembramenti o lunghissime code ai seggi il 3 novembre. Nel 2016 allo stesso punto della corsa per la Casa Bianca avevano gia' votato in 6 milioni. (ANSA).