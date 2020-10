Covid: premier Finlandia lascia summit Ue per precauzione

BRUXELLES, 16 OTT - La premier finlandese, Sanna Marin, ha lasciato il vertice dei leader Ue, in via precauzionale, dopo essere stata avvertita di aver avuto contatti con una persona risultata positiva al Covid. Lo ha reso noto la stessa Marin via Twitter. A rappresentare la Finlandia al vertice è ora il premier svedese Stefan Lofven. (ANSA).