Clima: Michel, vogliamo trovare accordo Ue a dicembre

BRUXELLES, 16 OTT - "Stiamo cercando di identificare le fondamenta per trovare un accordo" sul clima "a dicembre, ma servirà una maggiore volontà politica per essere più ambiziosi e svolgere un ruolo da leader": così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, arrivando al vertice Ue. "Dobbiamo tenere in considerazione il fatto che non tutti i Paesi partono esattamente dalla stessa posizione" per raggiungere gli obiettivi di taglio delle emissioni, ha detto Michel, che ha quindi ribadito la volontà di "lavorare con gli Stati membri e la Commissione Ue per arrivare a una decisione chiara a dicembre". (ANSA).