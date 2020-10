Covid: Australia, solo due nuovi casi in Victoria

ROMA, 16 OTT - Dopo che solo due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati nello stato australiano del Victoria il Daniel Andrews, ha annunciato che presto saranno allentate le misure anti-Covid. Sono già passati 99 da giorni da quando nella capitale Melbourne sono state imposte regole più severe tra le quali la raccomandazione di stare a casa il più possibile. Il numero di nuovi contagi registrato oggi è il più basso da quando il 9 giugno non du segnalato nessun nuovo caso di coronavirus. "Oggi possiamo essere ottimisti. Abbiamo tenuto il punto, non abbiamo permesso alla frustrazione di prendere il sopravventoe abbiamo preso una decisione consapevole per sconfiggere la seconda ondata", ha detto Andrews annunciando un allentamento delle restrizioni, "in sicurezza", a partire da domenica. (ANSA).